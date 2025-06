Home

Sottopasso alla Stazione e abbattimento del cavalcavia: NET Engineering si aggiudica la progettazione

11 Giugno 2025

Livorno 11 giugno 2025 Sottopasso alla Stazione e abbattimento del cavalcavia: NET Engineering si aggiudica la progettazione

Sarà la NET Engineering, società padovana di rilevanza nazionale, a curare la progettazione del nuovo sottopasso alla Stazione di Livorno e l’abbattimento del cavalcavia davanti alle Terme del Corallo. L’annuncio arriva direttamente dall’Amministrazione comunale, che ha comunicato l’esito della gara pubblica alla quale avevano partecipato otto tra i più importanti raggruppamenti di progettazione italiani.

Con un’offerta tecnica ed economica particolarmente competitiva, NET Engineering ha ottenuto l’incarico per un importo di 1.340.000 euro, cifra resa possibile anche grazie ai 500.000 euro risparmiati grazie al correttivo al Codice degli Appalti entrato in vigore alla fine del 2024. A questi fondi si aggiungeranno ulteriori 500.000 euro per la verifica del progetto, che sarà affidata tramite un appalto separato.

Fondata oltre cinquant’anni fa, NET Engineering è una società di ingegneria e architettura leader nel settore delle infrastrutture di trasporto e della rigenerazione urbana. Tra i suoi progetti più rilevanti figurano la linea ad alta velocità Napoli-Bari, lo studio geotecnico per la Verona-Padova, interventi per le Olimpiadi Milano-Cortina e l’analisi d’impatto delle infrastrutture viarie sull’accessibilità dell’aeroporto di Malpensa.

Ora la società veneta è chiamata a lavorare su un intervento chiave per il futuro della mobilità cittadina a Livorno, in un progetto che coniuga la riqualificazione urbana con la sostenibilità e l’efficienza dei trasporti.

Il Comune ha voluto ringraziare pubblicamente il dirigente del settore Mobilità sostenibile Luca Barsotti e il suo staff, l’Ufficio Gare e Contratti e la Ragioneria, sottolineando il grande lavoro di squadra che ha portato a questo importante risultato.