Home

Provincia

Isole

Elba

Sottrae piante da un vaso ornamentale di una attività, denunciata

Elba

16 Giugno 2024

Sottrae piante da un vaso ornamentale di una attività, denunciata

Porto Azzurro (Isola d’Elba, Livorno) 16 giugno 2024 – Sottrae piante da un vaso ornamentale di una attività, denunciata

I carabinieri sono stati attivati per la sottrazione di piante ornamentali di Hibiscus che erano posizionate fuori da un esercizio del centro di Porto Azzurro. La singolarità dell’episodio, inizialmente inspiegabile data la rituale presenza di tali decorazioni arboree in numerosi esercizi bar e di ristorazione dell’Isola e che non avevano mai destato segnalazioni di sottrazioni simili, è stata successivamente disvelata dalle indagini dei militari di Porto Azzurro.

La loro ricostruzione della vicenda ha consentito di individuare e identificare una donna che nell’orario di chiusura dell’esercizio, in modo quanto mai disinvolto e forse artatamente tale per non destare attenzione, approfittando della facile accessibilità alle eleganti piantumazioni, si sarebbe appropriata di due Hibiscus ornamentali, di valore intorno ai 500 euro posizionati all’esterno di un noto locale di Porto Azzurro.

All’esito delle attività, in cui hanno contribuito tutti gli accertamenti sia di tipo tecnico che la profonda conoscenza del territorio, è emerso che la presunta ladra si sarebbe avvicinata con l’auto sul posto per prelevare le piante che fortunatamente sono poi state recuperate e restituite al proprietario.

La presunta responsabile è stata denunciata all’AG di Livorno per furto aggravato