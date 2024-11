Sottrae tre portafogli a clienti di un supermercato ed effettua prelievi fraudolenti per oltre 2mila euro, denunciata una 30enne

Collesalvetti (Livorno) 1 novembre 2024 Sottrae tre portafogli a clienti di un supermercato ed effettua prelievi fraudolenti per oltre 2mila euro

I carabinieri della Stazione di Collesalvetti, al termine di un’indagine, hanno denunciato in stato di libertà una 30enne dell’Est Europa, già conosciuta alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, ritenuta gravemente indiziata di furto aggravato ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo la ricostruzione dei militari, la donna, con numerosi precedenti alle spalle, aggirandosi per un frequentato supermercato del posto, si sarebbe impossessata, nell’arco di una settimana, di tre portafogli di altrettanti ignari consumatori, approfittando della loro momentanea distrazione mentre facevano la spesa.

Le vittime si sono accorte dell’ammanco una volta giunte alle casse per pagare, salvo poi constatare che con alcune carte di pagamento contenute nei portafogli, erano stati anche effettuati cospicui prelievi e pagamenti vari, per complessivi 2200 euro, precedentemente al blocco delle stesse.

L’Arma locale ha condotto le indagini attraverso l’acquisizione e la visione delle telecamere di videosorveglianza del negozio e degli sportelli atm interessati dai prelievi, individuando la presunta responsabile, già conosciuta alle forze dell’ordine.

Adesso la donna, senza fissa dimora sul territorio, dovrà rispondere all’A.G. di Livorno di furto aggravato ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.