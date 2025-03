Home

Sottraggono la borsa dal carrello della spesa ad una ultraottantenne, denunciata nota coppia di extracomunitari

26 Marzo 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 26 marzo 2025 Sottraggono la borsa dal carrello della spesa ad una ultraottantenne, denunciata nota coppia di extracomunitari

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo hanno denunciato a piede libero una coppia di 40enni, di origini extracomunitarie e già noti alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziati di un furto commesso all’interno di un supermercato rosignanese ai danni di un’ultraottantenne del posto.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, eseguita anche grazie all’estrapolazione delle registrazioni del sistema interno di sorveglianza, i due si sarebbero introdotti all’interno del negozio e, con astuzia e raggiri sarebbero riusciti a distrarre la vittima sottraendole la borsa dal carrello della spesa contenete il portafoglio, documenti, carte di pagamento ed un cellulare. Accertatane compiutamente l’identità, la coppia è stata denunciata in stato di libertà all’AG di Livorno per furto aggravato in concorso.