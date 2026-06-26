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SP10 bloccata e il “giallo” del semaforo scomparso, FdI porta il caso in consiglio comunale

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26 Giugno 2026

SP10 bloccata e il “giallo” del semaforo scomparso, FdI porta il caso in consiglio comunale

Rosignano Marittimo (Livorno) 26 giugno 2026 SP10 bloccata e il “giallo” del semaforo scomparso, FdI porta il caso in consiglio comunale

SP10, Fratelli d’Italia porta il caso in Consiglio: interrogazione sui disagi del cantiere e sul “giallo” del semaforo

Il cantiere lungo la Strada Provinciale 10, tra Rosignano Marittimo e Castelnuovo della Misericordia, approda sui banchi della politica. Fratelli d’Italia ha annunciato la presentazione di un’interrogazione rivolta alla Provincia di Livorno e al Comune di Rosignano Marittimo per chiedere chiarimenti sui disagi che, secondo il partito, da mesi interessano residenti e automobilisti.

Al centro della vicenda c’è il tratto della SP10 poco dopo il bivio per Serragrande, dove un lieve cedimento di un muretto che sostiene l’argine ha reso necessario l’istituzione di un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.

Nel comunicato, Fratelli d’Italia parla di un “cantiere infinito” e punta l’attenzione su quanto accaduto domenica 21 giugno, quando il semaforo sarebbe stato temporaneamente rimosso, consentendo il normale transito dei veicoli. Il giorno successivo, lunedì 22 giugno, l’impianto sarebbe invece tornato in funzione, con il ripristino del senso unico alternato e delle conseguenti code.

Secondo il consigliere comunale e provinciale Stefano Scarascia, insieme all’ex consigliere comunale Fabio Niccolini e al componente del coordinamento comunale Marino Fraioli, la vicenda merita spiegazioni.

“Se il semaforo può essere tolto la domenica significa che non è poi così necessario. Allora perché continuare a creare disagi nei giorni lavorativi?”, si chiedono gli esponenti di Fratelli d’Italia, che domandano agli enti competenti sulla base di quali valutazioni sia stata adottata questa gestione della viabilità.

Nel documento vengono inoltre rivolte alcune richieste all’amministrazione comunale di Rosignano Marittimo. In particolare, Fratelli d’Italia chiede di sapere quanti solleciti formali siano stati inviati alla Provincia per accelerare il ripristino della viabilità, quali informazioni siano state fornite ai cittadini sulle tempistiche dell’intervento e se il Comune abbia chiesto spiegazioni sulla gestione del cantiere.

Il partito sottolinea che, pur trattandosi di una strada provinciale, i disagi ricadono quotidianamente sui residenti del territorio comunale e ritiene che anche l’amministrazione locale debba attivarsi per ottenere una rapida soluzione.

Fratelli d’Italia annuncia infine che porterà la questione anche nel prossimo Consiglio provinciale, chiedendo tempi certi per la riparazione del muretto e per la riapertura completa della Strada Provinciale 10.