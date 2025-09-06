Home

SP10 Traversa Livornese, FdI: "Serve chiarezza sui tempi e sui fondi per la riapertura definitiva"

6 Settembre 2025

SP10 Traversa Livornese, FdI: “Serve chiarezza sui tempi e sui fondi per la riapertura definitiva”

Rosignano Marittimo (Livorno) 5 settembre 2025

Ancora incertezza sul futuro della SP10 Traversa Livornese, chiusa lo scorso 24 maggio al km 10+600 per un cedimento strutturale e riaperta solo parzialmente, con senso unico alternato regolato da semaforo. Una soluzione provvisoria che, secondo Fratelli d’Italia, non può essere considerata adeguata né soddisfacente, soprattutto con l’avvicinarsi della riapertura delle scuole.

Il consigliere comunale Stefano Scarascia, insieme a Marino Fraioli del coordinamento comunale e a Fabio Niccolini, ex consigliere, hanno diffuso una nota in cui raccolgono i dubbi e le preoccupazioni dei cittadini.

“La situazione – spiegano – crea disagi quotidiani sia sul piano personale che economico. Non c’è ancora una data certa per l’avvio dei lavori definitivi, né un cronoprogramma ufficiale.

Questo silenzio pesa sulla vita delle famiglie e dei lavoratori che percorrono ogni giorno la SP10”.

Già da febbraio 2025 la strada presentava criticità con un altro tratto sottoposto a senso unico alternato e divieto per i mezzi oltre le 7,5 tonnellate, segno della fragilità complessiva dell’infrastruttura.

Nel corso di un recente incontro pubblico a Castelnuovo della Misericordia, la presidente della Provincia ha riconosciuto le difficoltà, parlando apertamente della mancanza di fondi e del suo impegno a reperirli. Ma, sottolineano gli esponenti di FdI, le rassicurazioni non bastano più: servono risposte puntuali su finanziamenti, tempi e modalità di intervento, oltre a una comunicazione trasparente e costante verso i cittadini.

Le domande rimangono: quale sia lo stato reale dei lavori, se vi siano risorse già stanziate, quali azioni concrete l’amministrazione comunale abbia intrapreso per sollecitare la Provincia e quali misure siano state pianificate per garantire la regolarità del trasporto scolastico.

“È necessario un cronoprogramma chiaro e condiviso – concludono Scarascia, Fraioli e Niccolini – perché la SP10 non è un dettaglio, ma un’arteria fondamentale per l’accessibilità delle frazioni collinari e la vita quotidiana della comunità”.

