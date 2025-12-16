Home

SP6 Chiusa, Perini: “Provincia inerte, manutenzione ordinaria assente e residenti isolati dal 30 settembre”

16 Dicembre 2025

Parrana San Martino (Livorno) 16 dicembre 2025 SP6 Chiusa, Perini: “Provincia inerte, manutenzione ordinaria assente e residenti isolati dal 30 settembre”

«È inaccettabile che una frazione venga di fatto isolata per mesi a causa dell’assenza di manutenzione ordinaria e dei ritardi della Provincia di Livorno. La Strada Provinciale 6, interrotta in corrispondenza dell’ingresso di Parrana San Martino, è chiusa dal 30 settembre e da allora i cittadini attendono invano un intervento di ripristino del ponte».

Lo dichiara Alessandro Perini, che sottolinea come «non si stia parlando di un evento improvviso o imprevedibile, ma delle conseguenze di una mancata manutenzione ordinaria che oggi viene pagata interamente dai residenti».

«Da oltre due mesi – prosegue Perini – la Provincia non è stata in grado né di ripristinare il ponte né di attivare una soluzione provvisoria, come la riapertura a senso unico alternato. Una situazione che dimostra tutta l’inadeguatezza della gestione della viabilità provinciale e l’assenza di attenzione verso le frazioni più isolate».

Perini ricorda di aver già presentato un’interrogazione formale al Presidente della Provincia di Livorno, chiedendo una risposta urgente sullo stato dei lavori, sui motivi dei ritardi e sui tempi certi per la riapertura della SP 6.

«Non è più accettabile il silenzio – afferma – perché qui non è in gioco solo la comodità degli spostamenti, ma la sicurezza e la salute delle persone».«Mantenere i collegamenti delle frazioni non è un optional – insiste Perini – soprattutto quando parliamo di territori periferici. In caso di emergenza sanitaria o di richiesta di pronto intervento, il fattore tempo è decisivo. Costringere ambulanze e mezzi di soccorso a percorsi più lunghi significa assumersi una responsabilità enorme».«La Provincia deve smettere di rinviare e intervenire immediatamente. Parrana San Martino non può restare isolata per l’inerzia di chi avrebbe dovuto prevenire il problema con una corretta manutenzione e oggi non è nemmeno in grado di porvi rimedio in tempi ragionevoli».

