Home

Provincia

Campiglia

Spacca con una mazza il lunotto di un’auto, 21enne incastrato dalle telecamere

Campiglia

9 Giugno 2023

Spacca con una mazza il lunotto di un’auto, 21enne incastrato dalle telecamere

Livorno 9 giugno 2023 – Spacca con una mazza il lunotto di un’auto, 21enne incastrato dalle telecamere

I militari della Stazione Carabinieri di Campiglia Marittima, dopo una serie di accertamenti ed indagini, hanno denunciato un 21enne gravemente indiziato di essere l’autore del danneggiamento di un’auto avvenuto la scorsa settimana.

A seguito di segnalazioni di danneggiamenti ad autovetture in sosta ed a cassette postali, i militari hanno avviato le verifiche che, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area nonché ad un’approfondita conoscenza del territorio e dei soggetti di interesse operativo, hanno portato all’identificazione del 21enne, già gravato da precedenti di polizia, individuandolo come presunto autore di un danneggiamento che aveva destato allarme: il giovane è accusato di aver ridotto in frantumi il lunotto posteriore di un’auto con ripetuti colpi inferti con un bastone di legno.

Il 21enne è stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno e dovrà rispondere del reato di danneggiamento aggravato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin