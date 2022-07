Home

Cronaca

Spaccata alla Caffetteria Grande, ladro fugge con crostata e salame

Cronaca

10 Luglio 2022

Spaccata alla Caffetteria Grande, ladro fugge con crostata e salame

Livorno 10 Luglio 2022

Via e piazza Grande, la zona centrale a due passi dal Comune di Livorno sempre più insicura. Commercianti nel mirino dei ladri per pochi euro e sempre ingenti danni.

Questo è l’ennesimo furto che il proprietario subisce nelle sue due attività (la Caffetteria Grande in piazza Grande e al Dollino in via Grande). ”

Questa volta le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un ladro che dalle immagini sembrerebbe avere al massimo una 25ina di anni prendere un tombino e sfondare la vetrata di ingresso della caffetteria.

Nonostante l’allarme e la nebbia generata dal sistema antifurto, il malvivente si è recato nel bagno del locale dove da uno scaffale ha prelevato una busta di plastica e l’ha riempita con una crostata ed un salame per poi darsi alla fuga.

Le immagini delle telecamere sono al vaglio dei carabinieri che cercheranno di dare un volto ed un nome al ladro

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin