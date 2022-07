Home

16 Luglio 2022

Spaccate, Bata e Papillon nel mirino dei ladri

Livorno 16 luglio 2022

Non cessa l’ondata di furti in città ai danni delle attività commerciali, questa volta ad essere presi di mira il bar Papillon sul viale Alfieri e Bata in via Grande

La prima attività ad essere presa di mira è il bar Papillon alle 03.25 del 15 luglio. I ladri con un blocco di cemento hanno spaccato la vetrata di ingresso e sono penetrati all’interno.

I malviventi una volta all’interno hanno rubato i pochi spiccioli che erano presenti all’interno del registratore di cassa per poi dileguarsi

Poco dopo intorno alle ore 04.00 è Bata in via Grande a subire la stessa sorte. Anche qui vetrina sfondata con un blocco di cemento, visto il solito modus operandi è possible che gli autori siano gli stessi del precedente furto.

Questo per Bata è il secondo furto in un mese, mentre la volta precedente i malviventi avevano rubato i pochi spiccioli del fondo cassa, questa volta si sono allontanati con dei capi di abbigliamento sportivo

