Home

Cronaca

Spaccate negli esercizi commerciali, 15enne in carcere minorile

Cronaca

2 Agosto 2022

Spaccate negli esercizi commerciali, 15enne in carcere minorile

Livorno 02 agosto 2022 – Spaccate negli esercizi commerciali, 15enne in carcere minorile

Si è aggravata la posizione del 15enne ritenuto gravemente indiziato di molte spaccate a Livorno ai danni degli esercizi commerciali

Nonostante l’Autorità Giudiziaria abbia fatto di tutto per evitare il carcere al minore, affidandolo ad una comunità, il 15enne “ringrazia lo Stato” e si da alla fuga

Nei giorni scorsi era stato affidato ad una comunità per minori, qui avrebbe dovuto svolgere attività utili per la sua educazione, come disposto dall’A.G. minorile

Tale misura cautelare è stata applicata nei suoi confronti poiché ritenuto gravemente indiziato – unitamente ad altro minorenne, nei confronti del quale era stata disposta la misura della permanenza in casa – di una serie di “spaccate”, nonché di furti/ricettazioni di motocicli, commessi nelle ultime settimane a Livorno e provincia.

Il quindicenne, tuttavia, si era subito allontanato dalla struttura per minori, facendo perdere le proprie tracce.

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, il Giudice minorile ha quindi disposto l’immediato aggravamento della misura cautelare disattesa, ordinando che il giovane venisse condotto in un carcere minorile, considerato che col suo arbitrario allontanamento dalla comunità aveva vanificato l’avvio di un percorso di recupero e risocializzante.

Rintracciato nuovamente a Livorno dai poliziotti della Squadra Mobile, il ragazzo è stato condotto in un carcere minorile.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin