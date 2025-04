Home

Spaccia alla stazione di Cecina, arrestata una 36enne

13 Aprile 2025

Cecina (Livorno) 13 aprile 2025

Nell’ambito dei servizi tesi al controllo del territorio a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno e finalizzati anche alla repressione dei traffici illeciti e dei delitti contro il patrimonio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina, in cooperazione con i colleghi della locale Stazione, hanno arrestato una 36enne, con svariati precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno concentrato la loro attenzione sull’area della stazione ferroviaria e sulle vie limitrofe, divenute oggetto di un più marcato controllo da parte dell’Arma di Cecina, anche a seguito di alcune segnalazioni di privati cittadini che avevano notato inconsueti movimenti da parte di sconosciuti, notati incontrarsi fugacemente con persone apparentemente di passaggio, sia a piedi che a bordo di veicoli.

Grazie ad un rafforzato ed intensificato controllo dell’area in questione, dall’inizio dell’anno sono stati effettuati servizi mirati, di prevenzione e repressione, a seguito dei quali i carabinieri di Cecina hanno arrestato 8 persone, tutte con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale ambito si colloca l’arresto della citata 36enne, già nota ai carabinieri, la quale, grazie anche ai servizi di osservazione effettuati in abiti civili, sono riusciti ad intercettare e sorprendere, in orario serale.

L’atteggiamento circospetto della donna, i suoi precedenti e le circostanze di tempo e luogo hanno indotto i militari a procedere ad una perquisizione personale, nel corso della quale l’hanno trovata in possesso di 9 dosi di hashish (per 16 grammi circa), 3 di eroina (2 grammi) e una dose di cocaina, oltre a sostanza da taglio ed un bilancino di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la 36enne è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, la donna è stata ristretta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale le è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. e dell’obbligo di dimora nel comune di Cecina, con obbligo di permanenza in casa nella fascia oraria notturna.

