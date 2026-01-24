Home

Cronaca

Spaccia cocaina in piazza Cavour, denunciato un 42enne

Cronaca

24 Gennaio 2026

Spaccia cocaina in piazza Cavour, denunciato un 42enne

Livorno 24 gennaio 2026 Spaccia cocaina in piazza Cavour, denunciato un 42enne

Sorpreso con cocaina in centro a Livorno: 42enne denunciato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Livorno ha denunciato in stato di libertà un uomo di 42 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nella notte del 23 gennaio 2026 durante un servizio di controllo del territorio effettuato dalla Squadra Volante della Questura.

Gli agenti, mentre transitavano in piazza Cavour, hanno notato due persone che, alla vista della pattuglia, hanno cercato di allontanarsi velocizzando il passo in direzione di via Giuseppe Verdi, nel chiaro tentativo di eludere un controllo di polizia. I due sono stati immediatamente raggiunti, fermati e sottoposti a verifica.

Nel corso del controllo, uno dei due soggetti ha infilato la mano nella tasca dei pantaloni lasciando cadere a terra un piccolo sacchetto di plastica trasparente. All’interno sono stati rinvenuti dieci involucri termosaldati contenenti sostanza solida di colore bianco, risultata poi essere cocaina, per un peso complessivo di 5,67 grammi.

Gli agenti di polizia hanno recuperato lo stupefacente e proceduto alla perquisizione, accompagnando successivamente entrambi negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche, uno dei due è stato rilasciato in quanto estraneo ai fatti, mentre il quarantaduenne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio, ai sensi dell’articolo 73 comma 5 del D.P.R. 309/1990.