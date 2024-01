Home

Spaccia droga che nascondeva nel garage, denunciato 20enne. Segnalato un 24enne

Provincia

7 Gennaio 2024

7 Gennaio 2024

Spaccia droga che nascondeva nel garage, denunciato 20enne. Segnalato un 24enne

Rosignano (Livorno) 7 gennaio 2023 – Spaccia droga che nascondeva nel garage, denunciato 20enne. Segnalato un 24enne

I carabinieri del comando stazione di Rosignano hanno denunciato un uomo di 20 anni della zona gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti e, al contempo, ne hanno segnalato uno di 24 come assuntore di droga.

I militari in particolare, nel corso di un servizio mirato, hanno orientato la loro attenzione all’area della zona nord di Rosignano che, di recente, era stata oggetto di alcune segnalazioni e doglianze da parte dei residenti.

L’operazione è scaturita grazie all’acume dei carabinieri che hanno notato prima il giovane 20enne stazionare in modo insolito nei pressi di un garage aperto e casualmente, di lì a poco, hanno visto sopraggiungere l’altro a bordo di una macchina.

I due sono stati visti scambiarsi qualcosa dopo una breve conversazione, destando la curiosità dei carabinieri in passaggio in quell’istante a poca distanza. Visti i tempi stretti per poter eventualmente procedere a un controllo, i militari, appena uno dei due è ripartito, sono abilmente riusciti a intercettarlo e bloccarlo alla guida della sua auto.

Il controllo ha dato esito positivo in quanto il ragazzo, di Livorno, 24 anni, non ha potuto che consegnare loro quanto ricevuto poco prima dall’amico 20enne. Si trattava di un involucro contenete un grammo scarso di cocaina, che tuttavia ha indotto i carabinieri a estendere le indagini all’interno del garage del più giovane dove infatti hanno trovato occultata altra cocaina: in particolare 8 grammi.

Inoltre, dalla perquisizione eseguita di iniziativa sono stati trovati occultati anche 50 grammi di hashish e la cospicua somma in contanti di euro 975 divisi in banconote di vario taglio.

Detta somma è con ogni probabilità riconducibile a provento di precedenti cessioni di sostanze; confermano l’ipotesi anche il ritrovamento di un bilancino digitale di precisione e di materiale usualmente impiegato per la preparazione delle dosi alla vendita al dettaglio.

Talché la sostanza, sia cocaina che hashish, il materiale e i soldi, sono stati sequestrati e il 20enne denunciato a piede libero all’AG di Livorno per detenzione ai fini spaccio di stupefacenti.

L’amico di 24 anni, invece, data la minore quantità di cui aveva disponibilità, ha ricevuto una segnalazione alla locale Prefettura in cui risulta assuntore di stupefacenti e pertanto gli è stata ritirata la patente di guida.

La segnalazione amministrativa di assuntore è riportata nel noto art. 75 inserito nel DPR 309/1990, cd. compendio normativo contro il traffico di stupefacenti, la cui ratio legis risiede appunto nell’imporre a tutti e specialmente ai più giovani di intraprendere un percorso obbligato, attraverso le competenti istituzioni prefettizia e sanitaria, organizzato proprio per aiutarli a smettere di assumere sostanze, quindi allontanarli dalle dipendenze letali .

Spaccia droga che nascondeva nel garage, denunciato 20enne. Segnalato un 24enne

