Spacciatore con via di fuga bloccata si scaglia contro l’agente, arrestato un 37enne tunisino

29 Gennaio 2025

La Polizia di Stato arresta un uomo di 37 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio, gli agenti della Sezione Volanti, transitando in Piazza XX Settembre, notavano un soggetto appiedato che alla vista della Volante iniziava a camminare velocemente nella direzione opposta a quella dell’auto di servizio.

Gli agenti, incuriositi da tale comportamento decidevano di fare il giro della Piazza per tentare di rintracciare l’uomo, risultato successivamente essere cittadino Tunisino del 1988, che intercettavano all’incrocio di via Mentana con Piazza della Repubblica.

A questo punto l’uomo si dava precipitosamente alla fuga in direzione di Piazza della Repubblica. La corsa continuava tra le vetture in transito che si vedevano costrette a compiere manovre improvvise per evitare di investirlo. Un agente della Volante si poneva subito all’inseguimento a piedi dell’uomo il quale scendeva la scalinata di via Scali delle Cantine dove il poliziotto riusciva a raggiungerlo.

Vistosi bloccate le vie di fuga, il tunisino si scagliava contro l’agente e ne nasceva una colluttazione a seguito della quale gli agenti della Volante riuscivano a bloccarlo.

Veniva quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura dove veniva sottoposto a perquisizione.

La perquisizione dava esito positivo in quanto venivano rinvenuti euro 655 in banconote di vario tagli, nonché n° 21 involucri in cellophane termosaldato che, da un successivo accertamento da parte del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, risultava essere Cocaina per un peso totale lordo di grammi 10.07.

Per tali motivi l’uomo veniva tratto in arresto per i reati di spaccio di sostanza stupefacente e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

