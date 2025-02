Rosignano (Livorno) 17 febbraio 2025 Spacciatore marocchino senza fissa dimora cerca di raggiungere un machete prima di essere catturato

La Polizia di Stato arresta un uomo di nazionalità marocchina di 27 anni. Sequestrata cocaina, hashish, bilancini di precisione, denaro contante, telefonini, un machete e una pistola scacciacani.

Nella mattina del 13 febbraio gli agenti delle volanti di Rosignano hanno sorpreso un cittadino marocchino di 27 anni, in Italia senza fissa dimora, incensurato, in Via Acquabona a Rosignano Marittimo, mentre stava spacciando una dose di cocaina al conducente di un’autovettura fermatasi a bordo strada, adiacente alla zona boschiva.

Alla vista degli Agenti l’uomo ha tentato di allontanarsi fuggendo nel bosco e dopo un breve inseguimento veniva bloccato, un attimo prima che raggiungesse un grosso machete lasciato per terra.

Veniva effettuata una perquisizione che consentiva di rinvenire altri involucri di droga per un totale di circa 40 grammi di cocaina e 3 di hashish, oltre a sostanza da taglio e la somma in contanti di € 2.060, presumibile provento dell’attività delittuosa, telefoni cellulari e un bilancino di precisione.

Un successivo controllo più accurato nella zona teatro dei fatti consentiva di ritrovare altre due confezioni contenenti circa 36 grammi di cocaina e 15 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione e una pistola scacciacani, perfetta replica della Beretta 92 FS in dotazione alle forze dell’Ordine, completa di munizionamento a salve.

L’uomo è stato tratto in arresto per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto di armi o strumenti atti ad offendere, e infine condotto presso le Camere di Sicurezza della Questura di Livorno in attesa dell’udienza per direttissima