Home

Provincia

Cecina

Spaccio a Cecina, ai domiciliari un uomo ed una donna

Cecina

8 Dicembre 2025

Spaccio a Cecina, ai domiciliari un uomo ed una donna

Cecina, (Livorno) 8 dicembre 2025 Spaccio a Cecina, ai domiciliari un uomo ed una donna

I militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Cecina hanno arrestato due persone in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli arrestati, un uomo e una donna di 31 e 36 anni, sono stati individuati a seguito di un mirato servizio che ha permesso di cogliere i due nell’atto di cedere una dose di sostanza stupefacente, rivelatasi poi essere hashish, ad un cittadino di origine straniera.

Recuperata la dose ceduta, i militari, sussistendone i presupposti, hanno esteso successivamente una perquisizione personale e domiciliare a carico dei due, entrambi domiciliati a Cecina, riuscendo a rinvenire e sequestrare 90 grammi circa di sostanza stupefacente tipo hashish, già suddivisa in dosi, la somma in contanti di 110 euro, un bilancino di precisione e una specie di lista clienti inerente l’attività di spaccio.

Gli arrestati sono stati tradotti in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione della donna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno in attesa del rito di convalida. L’operazione rientra nel quadro delle continue attività di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti condotte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale.