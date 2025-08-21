Home

Spaccio a Livorno: “basta zone franche”, la Lega chiede la “zona rossa” in Piazza Garibaldi

21 Agosto 2025

Livorno 21 agosto 2025

“Basta con le Zone Franche a Livorno. Il PD con il Sindaco Salvetti e gli Assessori Mirabelli e Viviani come al solito sottovalutano problema e pensano di risolvere questa situazione drammatica con i masterplan!

Antecedentemente davano la colpa ai cittadini e alle loro percezioni, ora invece si pensa alla progettazione di fantomatiche piazze che chissà quando e come saranno realizzate”.

Carlo Ghiozzi, Segretario provinciale della Lega e capogruppo in Consiglio comunale, e Michele Gasparri, segretario cittadino, si inseriscono così nel dibattito sul degrado e spaccio che affligge Piazza Garibaldi e le zone limitrofe. Per loro la rimozione delle baracchine, seppur utile, non è da considerarsi l’unica soluzione definitiva al problema, che richiede invece misure più drastiche.

“Come avevo detto in Consiglio Comunale, la semplice rimozione delle strutture è solo un palliativo,” ha dichiarato Ghiozzi. “Il problema di spaccio e criminalità resta. L’evidenza è sotto gli occhi di tutti.

I residenti continuano ad essere ostaggio della criminalità, con assembramenti di stranieri e attività illecite che avvengono da anni alla luce del sole.

Il sindaco Salvetti non può pensare come al solito di risolvere questo dramma con la solita fuffa attraverso un’azione superficiale e con le solite chiacchiere. Serve un intervento massiccio e coordinato.”

La Lega chiede, a gran voce, l’istituzione di una “zona rossa” come già avvenuto con successo nel Comune di Pisa nell’Area della Stazione.

“Se il sindaco non interviene in modo incisivo, dobbiamo considerare soluzioni più forti per riportare la sicurezza e la legalità in una piazza centrale della nostra città. – ha dichiarato Ghiozzi – La “zona rossa” permetterebbe controlli più stringenti e una presenza costante delle forze dell’ordine, evitando lo stazionamento e allontanando soggetti già segnalati all’autorità giudiziaria, e disincentivando in modo fermo chi usa la piazza per attività criminali. Al Comitato di Ordine Pubblico che dovrà riunirsi prossimamente presso la Prefettura, il Sindaco deve obbligatoriamente far sentire la propria voce in questo senso”

“Siamo sicuri che il Prefetto Dionisi, sensibile a queste tematiche, terrà in seria considerazione questa nostra richiesta. A tutte le forze dell’ordine esprimiamo la nostra più sentita gratitudine per il loro impegno e il lavoro che stanno svolgendo sul territorio,” ha concluso Ghiozzi. “Ma adesso servono strumenti eccezionali per presidiare in modo efficace il territorio ed istituire nell’area Garibaldi la “Zona Rossa” utilizzando così tutti quegli strumenti governativi speciali che possono essere applicati secondo le Direttive del Ministero dell’Interno. Solo con il pugno duro riusciremo a debellare una volta per tutte la criminalità in quella zona. Basta con il buonismo di Salvetti e PD, qua serve ben altro.”

