Home

Provincia

Spaccio ai domiciliari: beccato con un complice, finiscono in manette

Provincia

14 Febbraio 2025

Spaccio ai domiciliari: beccato con un complice, finiscono in manette

Livorno 14 febbraio 2025 Spaccio ai domiciliari: beccato con un complice, finiscono in manette

I carabinieri hanno posto particolare al contrasto dello spaccio di stupefacenti, passando al setaccio i centri di Rosignano Marittimo, Cecina e Castagneto Carducci e delle periferiche aree boschive di quei territori, in ottica d’incrementare l’azione anti degrado.

Nel corso dell’attività, svolta nella scorsa mattinata, da un controllo effettuato presso l’abitazione di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione degli arresti domiciliari, un uomo veniva sorpreso, in compagnia di altro soggetto conosciuto alle forze dell’ordine e gravato da varie segnalazioni. Entrambi, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare di iniziativa, venivano trovati in possesso di oltre 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, materiale utile al dosaggio e confezionamento delle dosi nonché della cifra pari a 240 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento.

Al termine di odierna udienza, celebrata presso il Tribunale di Livorno, gli arresti sono stati convalidati. Nello stesso contesto operativo, veniva inoltre accertato dai carabinieri che i due arrestai, unitamente ad altri due soggetti dimoranti nella stessa unità popolare, si erano abusivamente allacciati con dei cavi “penzolanti” ai contatori dei vicini di casa, sottraendo loro energia elettrica e procurandosi conseguentemente un ingiusto profitto quantificato in 600 euro, nonché denunciati, insieme agli altri due soggetti, per furto aggravato di energia elettrica.