Spaccio, armi e furto di corrente: operazione della Municipale e della Finanza in via Bixio

13 Luglio 2023

Livorno 13 luglio 2023 – Spaccio, armi e furto di corrente: operazione della Municipale e della Finanza in via Bixio

Mercoledì 11 luglio si è svolta un’operazione congiunta tra Polizia Municipale (Nucleo di Polizia Giudiziaria-Investigativa, Nucleo Polizia Commerciale e Nucleo Prossimità) e Guardia di Finanza di Livorno (presente anche con il Nucleo Cinofilo), finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito del controllo, che ha interessato la Via Nino Bixio ed in particolare la zona nei pressi di un noto bar dove era stata segnalata una recrudescenza del fenomeno; sono state identificate e denunciate 2 persone.

La prima denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto colta in flagranza di reato mentre cedeva una dose dietro corrispettivo ad altro soggetto (segnalato successivamente alla Prefettura quale assuntore), e per furto di energia elettrica accertato a seguito della perquisizione domiciliare effettuata presso la propria residenza;

la seconda denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rinvenute nel suo appartamento a seguito di perquisizione domiciliare, e detenzione abusiva di armi.

Nello specifico sono stati sequestrati circa 200 gr di sostanza stupefacente (hashish e cocaina), una somma di danaro provento di spaccio (€ 90,00), un macete, un’accetta, un coltello a lama fissa ed una cartuccia calibro 12.

Per quanto riguarda il bar, sono in corso anche approfondimenti amministrativi.

