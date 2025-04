Home

Spaccio di anfetamine, denunciato nordafricano e segnalati tre acquirenti

5 Aprile 2025

Livorno, 05 aprile 2025 – Proseguono le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri.

Un quarantenne del Nord Africa è stato fermato in centro città perché notato mentre verosimilmente cedeva degli stupefacenti a terzi, peraltro subito identificati.

L’uomo che è stato sorpreso con ulteriori 5 gr. di anfetamina, 10 gr. di hashish e 5 gr. di marijuana, è stato denunciato dai carabinieri del NORM per detenzione ai fini di spaccio.

I tre acquirenti, di età compresa tra 19 e 40 anni, controllati in via Garibaldi e piazza Saragat, sono stati poi segnalati alla locale Autorità Prefettizia quali assuntori di sostanze stupefacenti a fini non terapeutici. Sono stati trovati in possesso di un grammo di hashish ciascuno.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e distruzione.