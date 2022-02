Home

Spaccio di droga a Capraia, arrestati due coniugi

Capraia

5 Febbraio 2022

Isola di Capraia (Livorno) 5 febbraio 2022

I Carabinieri della Stazione di Capraia, nella mattinata del 3 febbraio, su Ordine della Procura di Livorno, hanno eseguito una perquisizione locale e personale nei confronti di due coniugi, indagati per per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Dalla perquisizione, l’l’Arma locale, dipendente dalla Compagnia di Livorno, ha rinvenuto:

• un involucro di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, dal peso di gr. 2,30;

• vari involucri di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, per un peso totale di gr. 300 circa;

• nr. 2 due bilancine di precisione;

• la somma contante di euro 1.750;

• materiale vario necessario al confezionamento delle citate sostanze stupefacenti.

L’Autorità giudiziaria ha assunto la direzione delle indagini a seguito delle prime iniziative intraprese dai militari del posto

L’acume investigativo e l’attenzione dei Carabinieri dell’isola sono stati fondamentali per fornire tutti gli elementi necessari e utili al raggiungimento dell’obiettivo. Anche in una piccola località come Capraia, gli uomini dell’Arma sono sempre presenti e vicini alle realtà locali

Le condizioni di ritrovamento dello stupefacente inducono a ritenere il verosimile uso per la vendita e la cessione a svariati consumatori

Per questo i due indagati sono stati tratti in arresto e collocati agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori eventuali determinazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.

