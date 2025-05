Home

Elba

13 Maggio 2025

Spaccio di droga, arrestati un nordafricano ed un italiano

È incessante l’impegno dedicato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno volto al contrasto alla criminalità diffusa. In questo contesto i carabinieri di NORM di Portoferraio, nell’ambito di un mirato servizio, hanno arrestato due uomini residenti sull’Isola; un 35enne di origini nordafricane ed un 39enne italiano. Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine, e il reato contestato è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di controlli di iniziativa, i Carabinieri hanno fermato i due a Campo nell’Elba in orario serale, mentre si trovavano a bordo di un’autovettura in sosta.

Accortisi di essere stati notati dalla pattuglia, i due hanno manifestato segni di nervosismo che hanno ulteriormente insospettito i militari.

Sulla scorta di ciò e per le circostanze di tempo e di luogo, anche in considerazione dei precedenti di polizia attivi a loro carico; gli operanti hanno deciso di sottoporli a perquisizione personale e veicolare.

I sospetti e l’intuizione degli uomini dell’Arma si è rivelata fondata in quanto, all’esito dell’attività; all’interno del veicolo nella loro disponibilità sono stati rinvenuti 18 grammi di cocaina confezionata in 4 dosi, mentre nella disponibilità del 35enne banconote di vario taglio per un ammontare di oltre 1.000 euro.

Il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, è stato sottoposto a sequestro unitamente allo stupefacente.

Al termine delle attività, i due uomini sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti agli arresti domiciliari dove, a seguito di udienza convalida tenutasi presso il tribunale di Livorno, permarranno in regime di misura cautelare.