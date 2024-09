Home

Spaccio e armi in via Costanza, denunciato tunisino

8 Settembre 2024

Cittadino tunisino denunciato per spaccio di droga e detenzione di armi

Livorno, 8 settembre 2024 – Spaccio e armi in via Costanza, denunciato tunisino

La Polizia di Stato di Livorno ha denunciato un cittadino tunisino per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e per possesso illegale di armi.

L’intervento è scattato nella giornata di ieri, 6 settembre, a seguito di una segnalazione per probabile attività di spaccio ricevuta tramite l’app YouPol. Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in via Costanza, all’interno di un fondo commerciale ormai dismesso, dove hanno rintracciato un uomo di nazionalità tunisina, nato nel 1977, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 23,46 grammi di cocaina suddivisi in 31 confezioni e 4,40 grammi di hashish distribuiti in 7 pezzi. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto due coltelli (uno lungo 42,5 cm e l’altro 19,5 cm), una bilancia elettronica e una somma di denaro pari a 552 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

Il cittadino tunisino è stato condotto presso gli uffici della Questura e denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e per possesso illegale di armi da tagli