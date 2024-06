Home

Cronaca

Spaccio e resistenza, denunciato un cittadino tunisino

Cronaca

24 Giugno 2024

Spaccio e resistenza, denunciato un cittadino tunisino

Livorno 24 giugno 2024 – Spaccio e resistenza, denunciato un cittadino tunisino

Gli agenti di polizia della Sezione Volanti, durante il controllo del territorio alle ore 2.30 circa di oggi 24 giugno denunciavano in stato di libertà per il reato di resistenza a PU. E detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino tunisino 1992.

Gli agenti di polizia decidevano di controllore un giovane che stava parcheggiando uno scooter in via Fagiuoli. L’uomo dai dai successivi accertamenti è risultato essere un cittadino tunisino del 1992 con numerosi precedenti relativi alla detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il tunisino, in un primo momento collaborativo al controllo di polizia con una mossa fulminea estraeva dal borsello un piccolo involucro contenente della sostanza in polvere di colore bianco e la ingoiava nonostante gli operatori cercassero di bloccarlo.

A quel punto però, nel cercare di divincolarsi, iniziava a spintonare e strattonare le forze dell’ordine che, con non poca fatica, riuscivano a contenerlo.

Dalla successiva perquisizione il personale della Volante rinvenivano, sempre all’interno del borsello, due involucri in cellophane trasparente contenenti sostanza che successivamente analizzata dalla Polizia Scientifica risultava essere stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di gr. 19.87.