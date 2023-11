Spaccio fermato ed arrestato un 32enne tunisino sul viale Italia

Date le circostanze i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare, durante la quale l’uomo è stato trovato in possesso di 2 involucri in cellophane contenenti gr. 10,47 totali di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e la somma in contanti di euro 3.700, verosimile provento dell’attività di spaccio.