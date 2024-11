Livorno 12 novembre 2024 Spaccio, grimaldelli e chiavi alterate: arrestato un 30enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Cecina hanno arrestato un uomo oltre la trentina della zona, già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di grimaldelli o chiavi alterate.

Nell’intensificare i controlli nelle ore notturne nella di frazione di Vada, anche per verificare alcune segnalazioni pervenute dalla cittadinanza in merito e movimenti sospetti di soggetti notati impegnati in rapidi incontri con avventori apparentemente di passaggio, i carabinieri, impegnati in servizio esterno, hanno sorpreso e bloccato un uomo che, in esito al controllo, scaturito anche dal suo atteggiamento circospetto alla loro vista, è stato colto nella flagranza del reato di spaccio di stupefacenti.

Detta operazione ha consentito di rinvenire in possesso all’uomo ben 7 dosi di cocaina del peso complessivo di oltre 3 grammi, pronti per la cessione, nonché euro 255 suddivisi in banconote di vario taglio. Inoltre il 30enne aveva con sé diverse chiavi alterate e grimaldelli, solitamente usati per azioni predatorie, per il cui possesso è stato denunciato. La successiva perquisizione estesa alla sua abitazione ha consentito poi di recuperare ulteriore quantitativo di stupefacente del medesimo tipo, cocaina, per un peso complessivo di oltre 40 grammi nonché un bilancino di precisione.

Tutto quanto rinvenuto è poi stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato dichiarato in arresto essendo ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di grimaldelli o chiavi alterate. Terminate le formalità di rito è poi stato accompagnato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

A seguito di udienza il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato l’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza notturna e obbligo di presentazione quotidiana alla p.g..