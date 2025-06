Home

Provincia

Cecina

Spaccio, guida in stato di ebrezza e assuntori, il bilancio dei controlli a Cecina e Rosignano

Cecina

3 Giugno 2025

Spaccio, guida in stato di ebrezza e assuntori, il bilancio dei controlli a Cecina e Rosignano

Livorno 3 giugno 2025 Spaccio, guida in stato di ebrezza e assuntori, il bilancio dei controlli a Cecina e Rosignano

I Carabinieri della compagnia di Cecina hanno effettuato controlli ad ampio raggio Attenzione nei centri di Rosignano Marittimo e Cecina nonché nelle aree periferiche dei due Comuni.

Nel corso di queste attività, che sono state improntate anche in ottica antidegrado, un 48enne della zona, già noto, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato notato dai carabinieri in atteggiamenti sospetti aggirarsi, senza un’apparente chiara finalità, nel centro cittadino e, dopo essere stato fermato, a seguito della sua evidente irrequietezza, gli operanti hanno deciso di approfondire gli accertamenti, rinvenendolo, all’esito di perquisizione personale, in possesso di oltre 5 grammi di cocaina, prontamente sequestrata.

Non sono mancati casi di guida in stato di ebbrezza. Un 30enne è stato sorpreso in via Aurelia alla guida di un’auto intestata a terza persona e, sottoposto ad accertamenti analitici quantitativi per verificare la presenza di sostanze nel sangue, ha presentato un valore di etanolo pari a 1,39 g/l.

Ad una 47enne è stata ritirata la patente perché, anch’ella sottoposta a controllo etilometrico in via Rosselli a Cecina, ha manifestato un tasso alcolico pari a 0,77 g/l. Stesse conseguenze per un’altra donna 46enne risultata positiva con un tasso alcolico pari a 1,84 g/l che ha subito anche il sequestro del mezzo. Per tutti, oltre al ritiro immediato della patente con conseguente sospensione per un tempo minimo di tre mesi, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria di Livorno.

L’operazione si è estesa anche ai luoghi di aggregazione giovanile, con controlli mirati all’esterno di locali pubblici del territorio. Ed è proprio lì che i militari hanno sorpreso due uomini di 22 e 32 anni con hashish in modeste quantità compatibili con l’uso personale. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Livorno come assuntori di droga.

Nel corso del complessivo servizio i carabinieri hanno proceduto al controllo di 58 persone e di 36 veicoli in circolazione.

Spaccio, guida in stato di ebrezza e assuntori, il bilancio dei controlli a Cecina e Rosignano