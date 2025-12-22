Home

22 Dicembre 2025

Cecina (Livorno) 22 dicembre 2025 Spaccio; i carabinieri di Cecina arrestano coppia, avevano circa due chili di droga

Nel pomeriggio del 18 dicembre i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Cecina hanno arrestato due persone in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in concorso.

Gli arrestati, un 35enne ed una 25enne, sono stati individuati a seguito di un mirato servizio che ha permesso di rinvenire e sequestrare nell’appartamento in uso alla coppia, nella loro disponibilità e con finalità di cessione a terzi, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti consistenti in:

oltre 1,4 kg di “hashish” in 14 panetti occultati in buste per sottovuoto;

oltre 400 grammi di “marijuana” suddivisa in quattro buste;

un pezzo di sostanza stupefacente del tipo oppio del peso di circa 6 grammi;

1 grammo di cocaina rinvenuta all’interno di una busta in cellophane,

nonché materiale per la pesatura, il taglio ed il confezionamento e più di 3.300 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Gli arrestati sono stati tradotti in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno. Il Giudice del Tribunale di Livorno, su richiesta del Sostituto Procuratore di turno, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora con obbligo di permanenza notturna.

L’operazione rientra nel quadro delle continue attività di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti condotte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale.