29 Novembre 2023

Cecina (Livorno) 28 novembre 2023 – Spaccio, i carabinieri di Cecina denunciano un 22enne

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un 22enne di origini albanesi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, in abiti civili, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti nelle aree pubbliche e nelle adiacenze di istituti scolastici, hanno notato un ragazzo aggirarsi con fare sospetto e, dopo averne seguito i movimenti, lo hanno notato mentre lasciava cadere qualcosa.

Immediatamente fermato, fin da subito ha mostrato un atteggiamento nervoso e poco collaborativo, inducendo i carabinieri ad approfondire il controllo e, a seguito di perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso, occultati in una tasca della felpa, di 39 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish in un unico panetto, un bilancino digitale di precisione e la somma contante di 90 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Quanto lasciato cadere per terra, invece, prontamente recuperato dai militari, è risultato essere un involucro contenente 1 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Stupefacente e denaro sono stati sottoposti a sequestro ed il 22enne è stato denunciato a piede libero all’A.G. di Livorno per detenzione ai fini di spaccio di droga.

