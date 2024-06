Home

26 Giugno 2024

Spaccio in discoteca, arresti e denunce

Cecina (Livorno) 26 giugno 2024 – Spaccio in discoteca, arresti e denunce

Carabinieri della Compagnia di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche condivise in sede di Comitato presso la locale Prefettura, hanno effettuato dei controlli con l’impiego di pattuglie di varie Stazioni ed il supporto del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con attenzione particolare al contrasto dello spaccio di stupefacenti e della mala movida, senza trascurare la tutela della sicurezza stradale.

Nel corso dell’attività svolta per lo più nelle ore serali maggiormente popolate dai giovani per i rituali eventi della movida estiva, i Carabinieri del NORM di Cecina hanno arrestato due giovani, entrambi sotto i trent’anni, il primo residente a Genova l’altro della zona. Li hanno individuati e controllati di iniziativa all’interno di una nota discoteca di Cecina. Dai primi sospetti generati dagli atteggiamenti dei giovani, li hanno sottoposti dapprima ad ispezione successivamente a perquisizione personale, che ha restituito esito positivo. Uno dei due è stato infatti trovato in possesso di 22 dosi dal peso complessivo di circa grammi 10 sostanza MDMA (metanfetamina), circa grammi 2 sostanza ketamina ed euro 565 denaro contante in banconote di piccolo taglio, costituenti con ogni probabilità il provento della droga già smerciata. L’altro era in possesso invece di 7 dosi dal peso complessivo di circa grammi grammi 5 sostanza ketamina ed euro 25 in contanti.

I carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale: le sostanze stupefacenti e il denaro di sospetta provenienza illecita.

Sempre all’interno della medesima cornice operativa, i carabinieri hanno denunciato a piede libero altre due persone sempre per detenzione ai fini dispaccio. Si tratta sempre di due giovani sotto i trent’anni: uno di Genova in possesso di una dose di MDMA ed euro 390 in banconote di piccolo taglio; l’atro proveniente dal pisano con indosso 4 pasticche di sostanza ecstasy ed euro 95 contanti. Anche in questo caso sia lo stupefacente che il denaro riconducibile allo spaccio sono stati sequestrati.

Dalla stessa attività, sono stati sequestrati a carico di ignoti 7 “spinelli”, 2 dosi di MDMA e 1 dose di cocaina, tutte sostanze rinvenute nel parcheggio antistante la discoteca.

Inoltre sono stati segnalati all’Autorità prefettizia in qualità di assuntori abituali di stupefacenti per uso personale altri 4 giovani, di età compresa tra i 25 e i 42 anni, residenti nelle province di Firenze, Livorno e Carrara, trovati in possesso complessivamente di circa grammi dieci di hashish, due di cocaina ed una dose di droga sintetica del tipo MDMA (metanfetamine).

Con riferimento ai giovani arrestati durante il servizio, all’esito dell’udienza di convalida il Giudice del Tribunale di Livorno, ritenendo sussistenti gli elementi di colpevolezza per entrambi, ha convalidato gli arresti operati dai carabinieri disponendo per uno di loro la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cecina, mentre al più giovane che di poco supera i vent’anni quella dell’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di residenza.

I controlli proseguiranno in vista delle maggiori presenze lungo la Costa degli Etruschi e le altre zone interessaste dagli eventi di movida estiva.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.