Spaccio in Garibaldi, arrestato altro irregolare extracomunitario gravato da decreto di espulsione

13 Agosto 2022

Livorno 13 agosto 2022

Sono irregolari sul territorio italiano, lavorano nella criminalità, sono già noti alle forze dell’ordine e hanno un decreto di espulsione ma, continuano a commettere crimini. Questa è la situazione che i cittadini italiani ormai da tempo sono costretti a subire passivamente più o meno in tutta Italia. A Livorno, Piazza della Repubblica e la zona di Garibaldi sono il regno in cui queste persone riescono a vivere e a commettere i loro reati nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine che controllano e gli arrestano; Ma per un cortocircuito e storture nella legge queste persone senza titolo per stare nel nostro Paese continuano a viverci e accommetterci reati

Nella sera dell’11 gli uomini delle fiamme gialle, durante le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti e alla microcriminalità nel centro cittadino; hanno arrestato un 25enne tunisino.

Il 25enne è stato arrestato in Piazza Garibaldi, uno dei punti del capoluogo labronico in cui sono svolte continue operazioni di prevenzione.

Il tunisino è stato notato dai finanzieri in quanto, con fare sospetto, aveva ceduto un involucro a un altro soggetto.

I Baschi Verdi in forza al Gruppo della GdF di Livorno lo hanno fermato, gli hanno trovato 8 grammi di cocaina e 800 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente il profitto di precedenti cessioni di droga. Droga e soldi sono stati sequestrati

Il 25enne, tunisino, senza fissa dimora, è risultato irregolare sul territorio nazionale

Il tunisino ha anche un decreto di espulsione risalente al mese di gennaio 2021 pertanto; alla denuncia per spaccio si è aggiunta quella per inottemperanza al provvedimento Questore

Il tunisino è stato arrestato e portato in carcere presso la Casa circondariale “Le Sughere”

