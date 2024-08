Home

Spaccio in Garibaldi, denunciato senza fissa dimora

26 Agosto 2024

Spaccio in Garibaldi, denunciato senza fissa dimora

Livorno 26 agosto 2024 – Spaccio in Garibaldi, denunciato senza fissa dimora

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, con il supporto anche di una Squadra di Intervento Operativo cd. S.I.O. in forza al 6° Battaglione Mobile “Toscana”, hanno eseguito un articolato servizio coordinato a largo raggio a Livorno.

Durante il controllo del territorio, i carabinieri hanno deferito alla locale Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 30enne di origine africana senza fissa dimora sul territorio. L’uomo all’esito di un controllo in piazza Garibaldi, è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina suddivisa in 7 dosi.