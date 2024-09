Home

Cronaca

Spaccio in Garibaldi denunciato straniero senza fissa dimora

Cronaca

7 Settembre 2024

Spaccio in Garibaldi denunciato straniero senza fissa dimora

Livorno 7 settembre 2024 – Spaccio in Garibaldi denunciato straniero senza fissa dimora

Nel corso dell’attività di sicurezza e controllo del territorio, svolte in orario notturno, i Carabinieri denunciano per spaccio un 30enne

L’uomo è stato sorpreso nella ormai nota zona di spaccio di piazza Garibaldi. Durante il controllo il 30enne di origini africane e senza fissa dimora aveva con se:

10 dosi di cocaina del peso complessivo di 2 grammi, 30 grammi di hashish e 40 euro in contanti; quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l‘uomo è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti all’A.G. di Livorno.