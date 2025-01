Spaccio in via Impastato, denunciato un 20enne

Home

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Collesalvetti hanno denunciato in stato di libertà un 20enne di origini balcaniche con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione della criminalità diffusa nelle aree centrali della città, hanno notato nel parcheggio di via Peppino Impastato un giovane che, alla loro vista, ha fatto un movimento improvviso, voltandosi repentinamente.

I Carabinieri hanno deciso di procedere ad un controllo del ragazzo che ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso e poco collaborativo, cosa che ha insospettito gli operanti, persuadendoli ad approfondire i controlli.

L’intuizione si è rivelata corretta in quanto, a seguito di perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di 27 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino e 20 euro in contanti.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre il 28enne è stato denunciato a piede libero all’A.G. di Livorno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.