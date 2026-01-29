Home

Provincia

Piombino

Spaccio: tenta la fuga lanciandosi dalla finestra, arrestato

Piombino

29 Gennaio 2026

Spaccio: tenta la fuga lanciandosi dalla finestra, arrestato

Piombino (Livorno) 29 gennaio 2026 Spaccio: tenta la fuga lanciandosi dalla finestra, arrestato

La Polizia di Stato di Piombino ha arrestato un diciottenne ed un trentenne, entrambi già gravati da precedenti specifici di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso del servizio di controllo del territorio nei pressi della zona portuale, la volante procedeva al controllo di un soggetto sospetto che, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello e di 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Considerati i precedenti specifici a carico dell’uomo, gli agenti estendevano il controllo al domicilio dello stesso, effettuando una perquisizione che dava esito positivo. All’interno dell’abitazione, infatti, vi era un altro soggetto il quale alla vista degli agenti ha tentato la fuga lanciandosi da una finestra che dava sul retro dell’immobile, venendo però bloccato dagli altri agentiche, nel frattempo, si erano posizionati proprio sotto l’unica via di fuga. Nel corso della perquisizione venivano rinvenuti 3 grammi di cocaina, 75 grammi di marijuana e 0,57 grammi di eroina, oltre ad un coltello utilizzato verosimilmente per il taglio della sostanza stupefacente e un bilancino di precisione.

Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I due giovani venivano quindi accompagnati presso gli uffici del Commissariato per la trattazione degli atti di rito e tratti in stato di arresto con traduzione presso la Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti operativo sul territorio, finalizzato a garantire la sicurezza della collettività.