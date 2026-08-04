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Spaghetti alla chitarra con gambero rosso: la ricetta gourmet di Ferragosto dello chef Mulargia

Cibo e bevande

4 Agosto 2026

Spaghetti alla chitarra con gambero rosso: la ricetta gourmet di Ferragosto dello chef Mulargia

4 agosto 2026 Spaghetti alla chitarra con gambero rosso: la ricetta gourmet di Ferragosto dello chef Mulargia

Il sapore del Mediterraneo nel piatto: la ricetta di Ferragosto dello chef Giuseppe Mulargia

La pasta fresca fatta a mano incontra il sapore del mare in una preparazione elegante, ricca di sfumature e perfetta per celebrare l’estate italiana

A Ferragosto la tavola si veste dei sapori più autentici dell’estate e lo chef Giuseppe Mulargia del Ristorante Le Spighe dell’FH55 Grand Hotel Palatino propone una ricetta capace di racchiudere in un unico piatto tutta la leggerezza e l’eleganza della cucina mediterranea: gli Spaghetti alla Chitarra con Gambero Rosso, la sua bisque e Zucchine Romanesche.

Un incontro armonioso tra terra e mare, dove la pasta fresca fatta a mano diventa il filo conduttore di una preparazione ricca di sfumature: la dolcezza e la delicatezza del gambero rosso fresco incontrano la nota vegetale e croccante delle zucchine romanesche, mentre la bisque, realizzata con teste e carapaci tostati, regala profondità e un intenso profumo iodato che esalta ogni ingrediente.

Il risultato è un piatto elegante e sorprendente, perfetto per un pranzo o cena di Ferragosto all’insegna dei sapori italiani: gli spaghetti alla chitarra, dalla consistenza corposa e avvolgente, vengono mantecati con una vellutata crema di zucchine, arricchiti dalla freschezza del gambero rosso e completati da una brunoise di zucchine marinate agli agrumi, che aggiunge una piacevole nota fresca e aromatica. A chiudere la preparazione, qualche cucchiaio di bisque calda e un filo di olio extravergine d’oliva, per un’esplosione di gusto che richiama immediatamente il Mediterraneo.

Una ricetta che porta a casa l’atmosfera di una cucina raffinata ma autentica, dove ogni elemento viene valorizzato senza eccessi e dove il mare incontra i prodotti dell’orto estivo.

SPAGHETTI ALLA CHITARRA CON GAMBERO ROSSO, LA SUA BISQUE E ZUCCHINE ROMANESCHE

Ingredienti per 2 persone

Per la pasta fresca

100 g di semola rimacinata di grano duro

200 g di farina 00

210 g di tuorli d’uovo

Sale q.b.

Per il condimento

4 zucchine romanesche

4 gamberi rossi freschi

1 arancia

1 limone

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Per la bisque

Teste e carapaci dei gamberi

100 g di sedano

100 g di carota

100 g di cipolla

50 g di pomodorini Pachino

Acqua e ghiaccio q.b.

Procedimento

Per preparare la pasta fresca, versare nella planetaria la semola rimacinata, la farina 00 e un pizzico di sale. Aggiungere gradualmente i tuorli e lavorare l’impasto fino a ottenere una consistenza liscia ed elastica. Avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo riposare in frigorifero per circa un’ora.

Nel frattempo pulire i gamberi rossi, tenendo da parte le code e conservando teste e carapaci per la preparazione della bisque. Disporre questi ultimi su una teglia e tostarli in forno preriscaldato a 190°C per circa 8-10 minuti, fino a quando risulteranno ben dorati e sprigioneranno tutto il loro aroma.

Tagliare sedano, carota, cipolla e pomodorini Pachino a pezzi grossolani. In una casseruola far rosolare le verdure con un filo di olio extravergine d’oliva, quindi aggiungere i carapaci tostati. Coprire con ghiaccio fino a metà della pentola e aggiungere acqua fino a raggiungere circa i tre quarti della capienza. Portare a ebollizione, eliminare le impurità che affiorano in superficie e lasciare cuocere a fuoco dolce per circa 45 minuti. Filtrare accuratamente con un colino fine e mantenere la bisque in caldo.

Riprendere l’impasto della pasta fresca e stenderlo con la sfogliatrice fino a ottenere una sfoglia sottile, dello spessore di circa 1-2 mm. Passarla quindi alla chitarra per ricavare gli spaghetti, spolverandoli leggermente con della semola per evitare che si attacchino.

Per la crema di zucchine utilizzare tre zucchine, conservando esclusivamente la parte verde esterna. Tagliarla a pezzi e lessarla in acqua salata fino a renderla morbida. Scolare e trasferire immediatamente in acqua e ghiaccio per preservare il colore brillante. Frullare con un filo di olio extravergine d’oliva fino a ottenere una crema liscia e omogenea, quindi aggiustare di sale e pepe.

Con la quarta zucchina ricavare nuovamente soltanto la parte verde e tagliarla in una brunoise molto fine. Condirla con olio extravergine d’oliva, sale, pepe, scorza grattugiata di limone e arancia e qualche goccia del loro succo. Lasciare marinare per circa 10 minuti.

Cuocere gli spaghetti alla chitarra in abbondante acqua salata, scolarli al dente e mantecarli con la crema di zucchine.

Distribuire la pasta nei piatti, adagiare sopra i gamberi rossi crudi e completare con la brunoise di zucchine marinate agli agrumi. Terminare con qualche cucchiaio di bisque calda e un filo di olio extravergine d’oliva. Servire immediatamente.

Il consiglio dello chef

Per gustare al meglio questa ricetta è importante assicurarsi che i gamberi siano stati abbattuti correttamente. In alternativa, per chi preferisce consumarli cotti, è possibile passarli brevemente in padella e incorporarli al condimento di zucchine: il risultato sarà comunque un piatto ricco di gusto e profumi mediterranei.