Sparatoria a Shangai, Salvetti:” Al nuovo governo chiedo più forze dell’ordine e giustizia efficiente”

6 Settembre 2022

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti durante il suo giro per il quartiere di Shangai che ormai da tre anni fa ogni due lunedì del mese per incontrare i cittadini e risolvere le problematiche, durante la nostra intervista affronta l’episodio della sparatoria con inseguimento avvenuto intorno alle ore 20 di domenica

Le parole di Salvetti su sicurezza e sparatoria a Shangai:

“Episodio che ci preoccupa, l’attenzione dev’essere altissima. Forze dell’ordine e polizia municipale stanno facendo il massimo per controllare il territorio, ma evidentemente questo massimo non basta. Pertanto invito il prossimo governo (qualunque colore abbia) a inviare uomini sul territorio e una giustizia efficiente, che faccia si che chi delinque, dopo 3 o 4 giorni non abbia più la possibilità di essere in circolazione”

