Spari in via Oberdan, arrestato 24enne a Livorno: trovate armi rubate e 13.000 euro in contanti

9 Settembre 2024

Livorno 9 settembre 2024 – Spari in via Oberdan, arrestato 24enne a Livorno: trovate armi rubate e 13.000 euro in contanti

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto alla criminalità, i Carabinieri della Stazione di Ardenza, in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) di Livorno; hanno arrestato un 24enne livornese già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati.

L’operazione è scaturita in seguito a una segnalazione al numero unico di emergenza (112 NUE), ricevuta durante la notte da alcuni residenti di via Oberdan, i quali avevano udito rumori che sembravano essere colpi d’arma da fuoco.

I carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, hanno individuato l’abitazione da cui provenivano i suoni e, nelle immediate vicinanze, hanno trovato un giovane in forte stato di agitazione psico-fisica. Il ragazzo impugnava una pistola, un revolver Colt Cobra calibro 38 special, dalla quale sarebbero stati esplosi alcuni colpi. Alla vista delle forze dell’ordine, il giovane si è calmato e ha posato l’arma, che i carabinieri hanno prontamente sequestrato. Da una verifica successiva, è emerso che la pistola era stata rubata.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto ulteriori elementi compromettenti:

una busta contenente 38 proiettili calibro 22

denaro per oltre 13.000 euro in contanti di dubbia provenienza,

un altro revolver caricato con 8 colpi, tre dei quali già esplosi.

Anche questa seconda arma, come la prima, è risultata essere provento di furto, entrambi avvenuti nel luglio scorso.

I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro delle armi e del denaro, arrestando il 24enne per ricettazione e deferendolo in stato di libertà per accensioni ed esplosioni pericolose, in base all’articolo 703 del codice penale. Al termine dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane.

