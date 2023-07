Home

"Spari nel parco, due bambini colpiti con un fucile ad aria compressa", sul posto la polizia. Il racconto del padre della bambina ferita

2 Luglio 2023

“Spari nel parco, due bambini colpiti con un fucile ad aria compressa”, sul posto la polizia. Il racconto del padre della bambina ferita

Livorno 2 luglio 2023 – “Spari nel parco, due bambini colpiti con un fucile ad aria compressa”

Un episodio di violenza ha turbato la serenità dei bambini che giocavano in un parco pubblico in via Giolitti a Livorno.

Intorno alle 20:40 di sabato sera, due bambini, un maschio e una femmina, sarebbero stati colpiti da qualcosa sparata da un fucile ad aria compressa. Il maschio da quanto ci è stato riferito ha riportato solo un livido, mentre la femmina di 12 anni è stata colpita alla nuca ed è stata portata in ospedale dai volontari della Croce Rossa per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto c’erano tante persone, tra cui alcuni dei bambini che giocavano nel parco e alcuni genitori. Tra questi c’era il padre della bambina ferita, che ha raccontato ai giornalisti cosa è successo: “In primis rassicura che la figlia di 12 anni è in ospedale ma sta bene”.

Dopo le rassicurazioni racconta: “Erano una decina di bimbi a giocare nel parco, come tutte le sere, quando qualcuno avrebbe sparato con un fucile ad aria compressa ai bambini nel parco.

Mia figlia era appoggiata al palo che sorregge l’altalena e guardava un altro bambino che ci giocava quando è stata colpita. L’altro bambino non è andato in ospedale, fortunatamente avrebbe solo un livido.”

“La polizia è in casa del signore del terreno confinante con il parco per indagare su abbia sparato a mia figlia e al bimbo vicino a lei. La polizia è in casa sua da molto tempo”

Una donna lì presente e altre persone hanno iniziato a raccontare tutta una serie di episodi accaduti del nel tempo, hanno parlato di; “colla per topi lasciata da sconosciuti sui giochi dei bambini; di palloni tagliati con le forbici ed hanno anche riferito che i loro figli sarebbero stati minacciati.”.

La situazione è molto tesa nel quartiere, dove i residenti si dicono solidali con le vittime e indignati per l’aggressione ai bambini. “Siamo una famiglia qui, tutti ci conosciamo e ci vogliamo bene. Non possiamo tollerare che qualcuno spari ai nostri figli al parco”

La polizia intervenuta sul posto con due pattuglie è entrata nell’abitazione del presunto responsabile degli spari intrattenendosi a lungo.

Durante l’intervento della polizia all’interno dell’abitazione del presunto reo, ignoto/i hanno lanciato un mattone all’interno della proprietà del presunto reo. Due dei quattro poliziotti intervenuti, sono usciti dall’abitazione con il mattone in mano e sono andati a parlare con le persone presenti in strada.

A quel punto un uomo presente, che si era dichiarato estraneo ai fatti, ha iniziato a discutere (per motivi ancora da chiarire) con un poliziotto, poi si è allontanato e ha sfogato la sua tensione su un’auto parcheggiata.

I poliziotti lo hanno rincorso, raggiunto, fermato e fatto salire in auto. Subito dopo si sono sentite delle grida di persone che inveivano e l’altra pattuglia è partita con a bordo delle persone che; a detta del padre della bambina colpita, si sarebbero trovate all’interno della casa.

Spetta ora agli inquirenti fare chiarezza su quanto accaduto

Notizia in aggiornamento

