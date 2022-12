Home

1 Dicembre 2022

Spariscono cellulari dagli spogliatoi del palazzetto di via Allende, grazie alla geolocalizzazione vengono ritrovati dalla polizia

Livorno 1 dicembre 2022

Nella giornata di ieri, la polizia è intervenuta per un furto al palazzetto di via Allende su chiamata su chiamata di alcuni componenti di una squadra di basket che si allenava

Una volta sul posto, veniva riferito agli agenti che erano spariti dei cellulari, dei portafogli, denaro in contanti e carte bancomat dagli spogliatoi.

Uno dei cellulari, viene localizzato via del Corallo e il proprietario e le volanti si dirigevano sul posto.

Giunti in via del Corallo, il telefono, veniva geo localizzato all’altezza del civico di residenza di un noto pluripregiudicato (19enne) per reati contro il patrimonio

Mentre le Volanti della polizia si trovavano davanti al numero civico geolocalizzato, l’uomo in questione usciva dalla sua abitazione ed alla vista delle volanti si dava a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti della polizia procedevano alla perquisizione dell’ abitazione dove l’uomo fuggito abita con la madre e nella sua stanza da letto venivano rinvenuti 5 cellulari asportati, appunto, presso il palazzetto di via Allende.

Successivamente, negli uffici della questura, 4 dei 5 cellulari venivano restituiti aai proprietari. Le parti riferivano che nella mattinata di oggi si sarebbero portate presso questi uffici per sporgere denuncia/querela per i fatti occorsi.

