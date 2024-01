Spazio disabili personalizzato, sparisce la commissione tecnica

Home

16 Gennaio 2024

Nuovo regolamento approvato con 24 voti favorevoli, astenuti: Romiti, Di Liberti e Ghiozzi

Al termine dell’articolo il nuovo regolamento spazi disabili personalizzati confrontato con il regolamento precedente. Evidenziate in giallo le aggiunte, modifiche e cancellazioni

Durante l’ultimo consiglio comunale, l’assessore Giovanna Cepparello ha illustrato il nuovo regolamento per l’assegnazione dello spazio disabili personalizzato (posto con numero). ai sensi dell’art. 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 5.5.2021

Si tratta di una modifica voluta per rispondere alle esigenze dei cittadini che spesso in passato con il vecchio regolamento attendevano fino a 8 mesi e in alcuni casi anche un anno prima di veder realizzato il posto numerato.

Il nuovo regolamento semplifica la procedura per la richiesta. La novità più importante è l’eliminazione della commissione tecnica; d’ora in poi tutta la documentazione necessaria inviata dai richiedenti sarà esaminata d’ufficio senza il rallentamento della commissione.

L’intervento in consiglio dell’assessore Giovanna Cepparello

Su 27 presenti in consiglio comunale il nuovo regolamento è stato votato con 24 voti favorevoli, 0 contrari e tre astenuti

Gli astenuti sono i consiglieri Carlo Ghiozzi (Lega), Andrea Romiti (ex FdI ora nel gruppo misto) e Gianluca Di Liberti (Forza Italia). I tre consiglieri non hanno votato favorevolmente non perchè contrari a snellire le procedure per il rilascio dei posti per disabili numerati ma perchè secondo loro si possono fare delle migliorie

Andrea Romiti (gruppo misto):

Assolutamente corretto semplificare la procedura del rilascio dei parcheggi H numerati e riservati alle singole persone che hanno la propria vita sociale. Occorreva però anche pensare a quei soggetti che con il disciplinare non hanno diritto, perché magari costretti a letto per la grave invalidità. Sarebbe stato giusto mappare in centro le presenze dei disabili gravi e dotare le strade dei giusti parcheggi H. Spesso accade che nelle zone centrali della città i familiari dei gravi invalidi, ai quali spetta per legge il permesso, non riescano a trovare parcheggio, specialmente nelle ore serali.

L’astensione a questa delibera, che ripeto nella sostanza è corretta, è stata data proprio per stimolare l’amministrazione a riflettere sulla questione dei gravi invalidi che non rientrano nel disciplinare dei parcheggi riservati e potrebbero veder ridurre i parcheggi H perché personalizzati e questo potrebbe recar loro un danno.

Di Liberti (FI):

Come Forza Italia abbiamo ritenuto giusto astenersi sul voto in quanto abbiamo evidenziato delle carenze che devono essere inserite e migliorate all’interno del regolamento come ad esempio la procedura per il ripristino dell’assegnazione del posto dei disabili una volta che non è più necessario, 18 mesi di tempo sono troppi

Carlo Ghiozzi (Lega):

Il problema della burocrazia sulla richiesta degli stalli per i disabili è da anni che si trascina. Soltanto oggi a pochi giorni dalle elezioni la Giunta si sveglia propronendo questa modifica che, a sentir loro, dovrebbe ridurre i tempi di assegnazione. Noi a queste favole a ridosso delle elezioni ci crediamo poco pertanto ci siamo astenuti ritenendo il problema molto serio che poteva essere affrontato ad inizio mandato.

Di seguito il nuovo regolamento spazi disabili personalizzati raffrontato con il regolamento precedente. Evidenziate in giallo le aggiunte, modifiche e cancellazioni

