Home

Cronaca

Ambiente

Spazzatura, Aamps: multate 35 utenze poco accorte

Ambiente

20 Dicembre 2025

Spazzatura, Aamps: multate 35 utenze poco accorte

Livorno 20 dicembre 2025 Spazzatura, Aamps: multate 35 utenze poco accorte

Attività continuativa su tutto il territorio comunale a supporto della Polizia Municipale e in collaborazione con i Consigli di Zona e il servizio SegnalaLI

Le operazioni di controllo del territorio comunale a cura degli Ispettori Ambientali di AAMPS/Retiambiente, rivolte sia alle utenze domestiche che non domestiche, proseguono spedite. Oltre a dialogare costantemente con i cittadini, così da tenerli informati sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti per una differenziazione qualitativamente buona dei materiali, in questi giorni sono state elevate ulteriori 35 sanzioni ad utenze “poco accorte” con particolare riferimento ai quartieri Centro, Venezia, Magenta, La Cigna, Salviano, Borgo Cappuccini, La Rosa nelle seguenti strade: Via Grande, Via Pieroni, Via Fiume, Via Mayer, Scali Olandesi, Via Carraia, Via Uffizio dei Grani, Via Cambini, Via Marradi, Piazza della Vittoria, Via degli Agricoltori, Via delle Cateratte, Via De’ Pazzi, Via della Padula, Via Fagni, Via Machiavelli, Via Gamerra.

Le varie attività sono state realizzate con il coordinamento dell’Assessorato alla gestione dei rifiuti e igiene ambientale del Comune, in collaborazione con i Consigli di Zona e il servizio SegnalaLI, in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti anche per l’eventuale avvio delle indagini della Polizia Municipale che prefigurano potenziali reati di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: centraleoperativapm@comune.livorno.it; ispettori@aamps.livorno.it, info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagine facebook/instagram “Aamps Livorno”.