Home

Cronaca

Speciale Natale: autobus gratuiti le domeniche prima di Natale

Cronaca

4 Dicembre 2025

Speciale Natale: autobus gratuiti le domeniche prima di Natale

Livorno 4 dicembre 2025 Speciale Natale: autobus gratuiti le domeniche prima di Natale

Per incentivare l’uso del trasporto pubblico nei giorni di massima affluenza verso il centro

Autobus gratuiti nei giorni nei giorni 7, 8, 14 e 21 dicembre: anche per le Festività 2025 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con AT Autolinee Toscane, conferma il proprio impegno a favore della mobilità sostenibile. L’iniziativa mira a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico nei giorni in cui si intensificano gli spostamenti da e verso il centro città, che si anima di luci, eventi e mercatini natalizi.

“Ormai – commenta l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – i bus gratuiti nelle domeniche pre-natalizie sono una consuetudine, che in genere è molto apprezzata per chi vuole rendere lo shopping meno stressante e più sostenibile”.

Nei giorni festivi antecedenti il Natale saranno quindi gratuite tutte le linee del servizio urbano, comprese quelle notturne, e la Funicolare di Montenero.

L’iniziativa è stata interamente finanziata dal Comune di Livorno, che ha stanziato 35mila euro per la copertura dei mancati ricavi del gestore. Autolinee Toscane ha collaborato curando la realizzazione e l’affissione di manifesti e locandine promozionali a bordo dei mezzi e alle fermate.

Accanto alle misure per la mobilità, quest’anno c’è una novità dedicata alle famiglie:chi è titolare di un abbonamento AT in corso di validità potrà acquistare il biglietto d’ingresso a prezzo agevolato alla Casa di Babbo Natale allestita all’interno del Villaggio di Natale (dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 in Villa Fabbricotti).

Con queste iniziative l’Amministrazione invita tutti i cittadini a godersi l’atmosfera del Natale lasciando l’auto a casa e spostandosi in modo comodo, conveniente e sostenibile.