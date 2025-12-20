Home

Cronaca

20 Dicembre 2025

“Speciale Natale”, domenica autobus e funicolare gratuiti

Livorno 20 dicembre 2025 “Speciale Natale”, domenica autobus e funicolare gratuiti

L’Amministrazione comunale ricorda che anche domenica 21 dicembre, ultima domenica prima di Natale, si potrà salire gratuitamente sui bus cittadini e sulla Funicolare di Montenero. Saranno gratuite tutte le linee del servizio urbano, comprese quelle notturne, grazie all’iniziativa “Speciale Natale” del settore Mobilità del Comune di Livorno in collaborazione con Autolinee Toscane, che ha riguardato tutte le festività prenatalizie (domenica 7 dicembre, giovedì 8, domenica 14 e adesso, a conclusione, domenica 21 dicembre).

Un incentivo ad utilizzare il trasporto pubblico nei giorni in cui si intensificano gli spostamenti da e verso il centro città, animato di luci, eventi e mercatini natalizi. L’iniziativa è stata interamente finanziata dal Comune di Livorno, che ha stanziato 35mila euro per la copertura dei mancati ricavi del gestore. Autolinee Toscane ha collaborato curando la realizzazione e l’affissione di manifesti e locandine promozionali a bordo dei mezzi e alle fermate.

Inoltre, fino al 6 gennaio Autolinee Toscane offre ai titolari di abbonamento AT in corso di validità la possibilità di acquistare a prezzo agevolato il biglietto d’ingresso alla Casa di Babbo Natale allestita all’interno del Villaggio di Natale a Villa Fabbricotti.

Con queste iniziative l’Amministrazione rinnova l’invito alla cittadinanza a godersi l’atmosfera del Natale lasciando l’auto a casa e spostandosi in modo comodo, conveniente e sostenibile.