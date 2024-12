Home

Sperona l’auto della polizia che gli impedisce la fuga, denunciato marocchino già noto alle forze dell’ordine

14 Dicembre 2024

Piombino (Livorno) 14 dicembre 2024 Sperona l’auto della polizia che gli impedisce la fuga, denunciato marocchino già noto alle forze dell’ordine

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dell’attività di spaccio di stupefacenti nella città di Piombino, gli agenti del locale Commissariato di pubblica Sicurezza notavano due soggetti a bordo di un’autovettura (in una località già nota per attività di spaccio) con fare sospetto, intenti a cedere qualcosa a due avventori.

I due poliziotti hanno da subito bloccato con l’auto di servizio la via di fuga dei due soggetti che, ormai braccati, hanno colpito più volte con il proprio veicolo l’auto degli operatori di polizia. Per bloccare gli individui, che non erano riusciti nell’intento di aprirsi un via di fuga, nasceva una colluttazione a seguito della quale veniva fermato l’autista dell’auto, soggetto di nazionalità marocchina, già noto in atti di polizia, mentre il passeggero riusciva a darsi alla fuga. In seguito a perquisizione veicolare sono stati rinvenuti 850 € suddivisi in banconote da 50 €, occultati nel vano porta oggetti dell’abitacolo.

In seguito a perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti ulteriori 5390 € suddivisi in banconote di piccolo taglio; 2,13 g di sostanza stupefacente di tipo hashish; bilancino di precisione; 3 telefoni cellulari e una sim card, non ancora attivata, con numero straniero. Il tutto veniva sottoposto a sequestro e il soggetto veniva deferito in stato di libertà ai sensi degli artt. 73 c. 5 DPR 309/90, 337 (resistenza a pubblico ufficiale) e 635 (danneggiamento) del codice penale.