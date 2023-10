Home

Rubriche

Cibo e bevande

Spesa completa e conveniente, Ekom Mazzini e Olandesi: 16 prodotti a soli 15 euro, il pacchetto che fa bene al portafoglio e al palato

Cibo e bevande

4 Ottobre 2023

Spesa completa e conveniente, Ekom Mazzini e Olandesi: 16 prodotti a soli 15 euro, il pacchetto che fa bene al portafoglio e al palato

Livorno 4 ottobre 2023 – Spesa completa e conveniente, Ekom Mazzini e Olandesi: 16 prodotti a soli 15 euro, il pacchetto che fa bene al portafoglio e al palato

Un pacchetto di 16 prodotti a soli 15 euro: l’offerta imperdibile dei supermercati Ekom

Se siete alla ricerca di un’occasione per risparmiare sulla spesa senza rinunciare alla qualità e alla varietà dei prodotti, non potete perdervi l’offerta dei supermercati Ekom di Livorno. Si tratta di un pacchetto di 16 prodotti in piccolo formato, ideali per una spesa completa e per soddisfare tutti i gusti. Acquistando tutti i prodotti insieme, il prezzo è di soli 15 euro, un vero affare!

Il pacchetto include prodotti alimentari di diverse categorie: surgelati, latticini, dolci, salumi, bevande e altro ancora. Potrete trovare bastoncini di verdure miste e spinaci, mini coppa famiglia Tonitto in gusti assortiti, yogurt Supermario Danone alla fragola; snack Biraghini Biraghi, sfilacci di bresaola, mortadella intera, caffè in capsule di diversi tipi, sfogliatine glassate, caramelle in gusti assortiti, riso ribe Scotti; pesto alla genovese Saclà, sugo pronto in gusti assortiti, preparato per budino al cioccolato e alla vaniglia, acqua frizzante o naturale in bottigliette da 500 ml, sapone liquido all’olio di argan o al fiore di felce e detersivo piatti.

Si tratta di prodotti di qualità e di marche note, che potrete utilizzare per preparare piatti gustosi e variati, per fare una pausa golosa o per la cura della casa e della persona. Il pacchetto è pensato per chi ha poco spazio in casa o per chi vuole provare nuovi prodotti senza spendere troppo. Inoltre, il piccolo formato è pratico e comodo da portare con sé.

L’offerta è valida nei supermercati Ekom di Livorno in Corso Mazzini 173 e Scali Olandesi 40b. Affrettatevi a cogliere questa opportunità, il pacchetto è disponibile fino al 9 ottobre o ad esaurimento scorte se prima di tale data. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per fare una spesa conveniente e completa con i supermercati Ekom!

16 prodotti a soli 15 euro, il pacchetto che fa bene al portafoglio e al palato

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin