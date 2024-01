Home

Spesa nascosta nel passeggino del neonato, denunciate due donne

Elba

14 Gennaio 2024

Isola d’Elba (Livorno) 14 gennaio 2024 – Spesa nascosta nel passeggino del neonato, denunciate due donne

Intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio un supermercato sito in località Carpani a seguito di segnalazione. Venivano segnalate ai militari due donne con un neonato in un passeggino le quali, apparentemente normali clienti, erano state notate aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto per poi superare la barriera casse con passo svelto senza pagare alcunché.

I militari di pattuglia, prontamente giunti sul posto ed individuate le due donne, hanno rinvenuto, occultato all’interno del passeggino, un cospicuo quantitativo di merce per un valore commerciale di circa 200 euro.

La visione delle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale hanno confermato che i prodotti erano stati prelevati dalle corsie e celati nel passeggino.

Le due donne, una 38enne ed una 35enne di origini moldave, sono state denunciate per tentato furto aggravato, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

