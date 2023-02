Home

18 Febbraio 2023

Livorno 18 febbraio 2023 – Spesa per gli straordinari, è Livorno il capoluogo di provincia più ‘parsimonioso’. Il Comune ha speso meno di 9mila euro

E’ Livorno il capoluogo di provincia più ‘parsimonioso’ in fatto di spesa per gli straordinari per il personale a tempo indeterminato, voce cui ha destinato nel 2021 solo 8.752,48 euro (se non si considerano i Comuni per i quali l’importo non è pervenuto e quindi non comparabile, ossia Avellino, Caserta, Novara, Salerno, Vercelli).

A dare la notizia è l’agenzia AdnKronos riportando un report realizzato per la stessa agenzia stampa dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating

Quanto costano a Regioni e città italiane gli straordinari per il personale a tempo indeterminato?

Questa era la domanda posta da AdnKronos e come anticipato prima il Comune di Livorno è quello che spende meno in straordinari per dipendenti. Dal report buone notizie anche per la Regione Toscana che insieme ad altre quattro regioni viene ‘promossa’ in spesa straordinari con rating AAA

Abruzzo, Piemonte, Veneto e Lombardia sono le le atre regioni che si sono aggiudicate la tripla A insime alla Toscanar

