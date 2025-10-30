Home

Spettacolo e solidarietà, "Cambiamo Musica!" torna al teatro Goldoni con un cast d'eccellenza

30 Ottobre 2025

Livorno 30 ottobre 2025

La città di Livorno si prepara ad accogliere nuovamente Cambiamo Musica!, l’evento itinerante di musica, danza e teatro a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne, che torna sul palco del Teatro Goldoni sabato 8 novembre alle 20.30.

L’iniziativa, giunta alla sua terza tappa consecutiva nella nostra città, è patrocinata dall’Amministrazione Comunale ed è stata fortemente voluta dal Sindaco Luca Salvetti e dalla Vicesindaca Libera Camici, per confermare l’impegno del territorio su queste tematiche.

L’evento è stato presentato a Palazzo Comunale alla presenza del Sindaco e della Vicesindaca, delle organizzatrici Valeria Iaquinto e Marta Priore, dell’attrice Katia Beni e Gian Luca Bonetta presentatore e conduttore radiofonico nazionale.

Cambiamo Musica! nasce nel 2015 da un’idea di Alice Graziadei dell’Università di Bologna (dove ha debuttato al Teatro Duse) come atto conclusivo di un percorso sulla lotta alla violenza sulle donne. Da allora la sua direzione artistica è stata affidata a Valeria Iaquinto, cantante, vocal coach, personal manager ed organizzatrice di eventi nazionali. A lei si affianca la project manager Marta Priore (Andromedart) per la cura dell’organizzazione generale.

Numerosi artisti di livello nazionale hanno aderito al progetto fin dal suo esordio e anche quest’anno in molti saliranno sul palco del Teatro Goldoni per esibirsi a titolo gratuito riconoscendo l’elevata valenza etica e sociale del progetto. La definizione del cast è stata improntata alla varietà della proposta e dei profili artistici puntando ad un pubblico ampio e diversificato.

Ciò che rende lo show particolarmente apprezzato è la sua capacità di offrire performance inusuali e coinvolgenti: gli ospiti, noti per la loro professionalità in ambiti specifici, si prestano ad esibizioni anche su terreni artistici diversi dai propri, creando momenti di spettacolo coinvolgenti ed emozionanti.

Quest’anno, a prestare il loro talento per la causa ci saranno nomi illustri quali l’attore e musicista Neri Marcorè, la cantautrice Grazia Di Michele, l’attrice e attivista Eva Robin’s, il cantante Timothy Cavicchini, il campione sportivo e modello di resilienza Manuel Bortuzzo, il coreografo Garrison, l’attrice e comica Katia Beni, la ballerina Anbeta, l’artista e performer Alessandro Macario e l’attrice e cantante Giulia Luzi.

Cambiamo Musica! vede come organizzatore e ospite della serata il Teatro Goldoni, che dallo scorso anno ha sposato con entusiasmo il progetto inserendolo nel proprio cartellone. Insieme al Goldoni ha lavorato l’associazione musicale Il Pentagramma di Pisa. Hanno inoltre collaborato Danzaria di Collesalvetti e Forme Sonore di Bologna. Il coordinamento generale è dell’agenzia di organizzazione eventi Adromedart di Marta Priore e Valeria Iaquinto. Sostiene la realizzazione dell’evento Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea.

Il biglietto costa € 15 e si può acquistare presso la biglietteria del Teatro Goldoni oppure online su Vivaticket.

Come anche lo scorso anno, l’apertura dell’evento sarà affidata ad una coinvolgente proposta musicale tutta livornese: quella dei cori SpringTime e Monday Girl diretti dal maestro Cristiano Grasso, da sempre in prima linea nel sociale e direttore del coro della sezione Alta Sicurezza del carcere di Livorno e di quello del carcere di Gorgona. La chiusura della serata sarà invece affidata alle suggestive coreografie delle ballerine de La Dance de la nuit.

La conduzione della serata sarà affidata come sempre a Rosaria Renna, direttamente da Radio Montecarlo, e Gian Luca Bonetta, presentatore e conduttore radiofonico nazionale.

L’edizione 2025 di “Cambiamo Musica!” consolida il suo impatto sociale destinando l’intero ricavato al Centro Donna di Livorno. La scelta mira a fornire un aiuto tangibile all’associazione che offre quotidianamente supporto, ascolto e percorsi di autonomia per le donne.

“Lo spettacolo ‘Cambiamo Musica’ si adatta perfettamente alla nostra filosofia del cambiamento – ha affermato il Sindaco – che abbiamo applicato a tanti settori: ai diritti di tutti soprattutto dei più fragili, al sociale, all’accoglienza, fino ad arrivare al tema della violenza contro le donne. Partendo da questo quadro lo spettacolo che ci è stato proposto tre anni fa si è inserito alla perfezione nelle nostre politiche e quindi abbiamo deciso di sostenerlo”.

La Vicesindaca visibilmente soddisfatta che anche per quest’anno l’iniziativa si svolga a Livorno, ha illustrato i cambiamenti avvenuti al Centro Donna con la nuova gestione “che ha portato quel luogo a tornare ad essere al centro delle politiche visibili della nostra città e proprio per questo vogliamo che il ricavato della serata sia devoluto a questa realtà.

Lo spettacolo ci consente di intercettare un pubblico più differenziato e ampio, affrontando temi complessi e di conseguenza aiutare e favorire la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne”.

Il Pentagramma. Con i suoi corsi di strumento e canto, propedeutica musicale, concerti e corsi di formazione questa realtà opera sul territorio pisano con competenza, dedizione e un amore smisurato per la musica. Proprio quest’anno l’associazione raggiunge un traguardo importante, festeggiando i suoi primi trent’anni di esistenza.

Danzaria Scuola di Danza e Cultura è una vera e propria fucina di talenti che in questi anni hanno superato durissime audizioni presso le più importanti accademie in Italia e all’estero, hanno collezionato vittorie in prestigiosi concorsi e preso parte a importanti spettacoli.

Guidata da uno staff di insegnanti altamente qualificati, la scuola collabora da anni con i più grandi Maestri del panorama della danza internazionale, spesso ospiti di Danzaria con stage rivolti agli allievi che possono così impreziosire il loro percorso.

Forme sonore ha sede a Bologna e da oltre dieci anni opera sul territorio nazionale per mezzo di attività, produzioni e sperimentazioni destinate a favorire la crescita articolata e completa del pensiero musicale. Con l’aiuto e la collaborazione di pedagogisti, insegnanti, artisti e musicisti realizza e condivide corsi, workshop, masterclass, produzioni editoriali e musicali.

Significative le collaborazioni con enti pubblici e privati per la ricerca di nuove applicazioni in ambito culturale, medico ed educativo del Suono e della Musica. Tutti i progetti realizzati sono sviluppati e coordinati dal direttore artistico e presidente, il M° Siro Merlo e dal M° Sabrina Simoni, musicista, didatta e co-fondatrice di Forme Sonore.

Andromedart è un’agenzia di management artistico, organizzazione eventi e show che nasce dall’incontro di due figure professionali che da più di vent’anni lavorano a 360 gradi nel campo degli eventi: dai concerti agli show nei centri commerciali, dal panorama televisivo alla radio, dai teatri al cinema.

Il cuore pulsante di Andromedart sono Marta Priore e Valeria Iaquinto, rispettivamente direttrice commerciale e artistica: ma soprattutto due amiche, due sorelle, sempre in prima linea anche e soprattutto contro la violenza sulle donne e in ogni contesto ci sia da esporsi e dare il proprio contributo.